Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Состав БК «БАРС-РГЭУ» пополнил атакующий защитник

Состав БК «БАРС-РГЭУ» пополнил атакующий защитник
Состав БК «БАРС-РГЭУ» пополнил атакующий защитник. О новом игроке рассказали в пресс-службе ростовского клуба 9 сентября.
Сергей — воспитанник волгоградского баскетбола. Стал ведущим игроком Единой молодёжной лиги: за два сезона в «УНИКСе-2» он 6 раз попадал в символические сборные месяца. В сезоне-2022/23 дебютировал в основе и был частью чемпионского ростера казанского клуба.

В прошлом сезоне Сергей Полстянов сыграл в 40 играх и набирал в среднем 7 очков.

В БК «БАРС-РГЭУ» 22-летний Сергей будет выступать на позиции атакующего защитника.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.