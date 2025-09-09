Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

Состав БК «БАРС-РГЭУ» пополнил атакующий защитник. О новом игроке рассказали в пресс-службе ростовского клуба 9 сентября.Сергей — воспитанник волгоградского баскетбола. Стал ведущим игроком Единой молодёжной лиги: за два сезона в «УНИКСе-2» он 6 раз попадал в символические сборные месяца. В сезоне-2022/23 дебютировал в основе и был частью чемпионского ростера казанского клуба.В прошлом сезоне Сергей Полстянов сыграл в 40 играх и набирал в среднем 7 очков.В БК «БАРС-РГЭУ» 22-летний Сергей будет выступать на позиции атакующего защитника.