Фото: Дондей

На выходных в Ростове прогнозируют дождь и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».В субботу, 3 октября, утром температура воздуха поднимется до +13 градусов. После полудня столбики термометров покажут +22. К вечеру станет холоднее, до +19 градусов. В этот день будет солнечная погода. При этом ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 13 метров в секунду.В воскресенье, 4 октября, до обеда градусники покажут +13 градусов. Днем потеплеет до +18 градусов. Вечером похолодает до +14 градусов. Погода будет облачной, а также пойдут дожди. Сильного ветра не ожидается. Его порывы будут достигать всего семь метров в секунду.