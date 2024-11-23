ФК «Ростов» обыграл ЦСКА в Москве со счетом 2:1

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над ЦСКА с результатом 2:1. Матч состоялся в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашней арене ЦСКА – «ВЭБ Арена» в Москве.На четвертой минуте встречи защитник ЦСКА Келлвен открыл счет, забив единственный гол для своей команды. Тем не менее, «Ростов» вырвал победу благодаря Егору Голенкову, который вышел на замену на 75-й минуте. Он удачно поразил ворота противника на 77-й минуте и, к тому же, забил решающий мяч на 89-й минуте.Егор Голенков вновь продемонстрировал себя как одного из ведущих нападающих Кубка России. Ранее он вошел в пятерку лучших бомбардиров турнира. В сезоне 2024/23 игрок принял участие в четырех встречах и отметился тремя голами.После этой игры ЦСКА расположился на шестом месте в таблице, имея 27 очков, тогда как «Ростов» занимает восьмую позицию с 20 очками.