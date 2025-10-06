Ростов на новой рабочей неделе накроют дожди и туман

Фото: Donday

Новая неделя октября в Ростове-на-Дону будет дождливой и туманной. Прогноз с 6 по 10 октября предоставили специалисты ростовского Гидромедцентра.В понедельник, 6 октября, Ростов-на-Дону встретит утро с плотным туманом, существенно ухудшающим видимость для водителей. Днем температура поднимется до +18 градусов, и после обеда начнется дождь. К вечеру температура снизится до +13 градусов, и дожди прекратятся.Во вторник, 7 октября, утро начнется с тумана и температуры +14 градусов. К полудню воздух прогреется до +22 градусов, а к вечеру температура снизится до +16.Ожидается, что в среду днем сохранится теплая погода с температурой до +22 градусов и легким ветром, не превышающим 7 м/с. Однако к вечеру прогнозируется резкое похолодание до +12 градусов, усиление ветра до 9 м/с и ночной дождь.В четверг в Ростове-на-Дону ожидается значительное похолодание с дождями, которые будут идти до вечера. Днем температура достигнет +18 градусов, а вечером опустится до +15.В пятницу, 10 октября, днем температура воздуха составит +16 градусов. К ночи похолодает до +13 градусов, и дожди будут идти в Ростове в течение всего дня.