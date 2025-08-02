Матч «Ростова» и «Крылья Советов» закончился со счетом 1:4 в пользу гостей поля

Фото: ФК Ростов

На стадионе «Ростов-Арена» 2 августа состоялся матч между командами «Ростов» и «Крылья Советов», в котором ростовчане потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:4. Триумфаторами этой встречи стали футболисты из Самары.Уже на 11-й минуте игры Вадим Раков, игрок «Крыльев Советов», открыл счет, обеспечив лидерство своей команде. Во втором тайме, на 56-й минуте, Сергей Божин увеличил отрыв, забив второй гол в ворота хозяев. Однако Егор Голенков на 66-й минуте сумел отыграть один мяч, поразив ворота самарской команды.Тем не менее, Раков не ограничился одним голом и на 74-й минуте оформил свой второй мяч в этом матче, вернув комфортное преимущество «Крыльям Советов». Ситуация для «Ростова» ухудшилась на 76-й минуте, когда защитник Виктор Мелёхин получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля. Окончательный результат установил Максим Витюгов, забив четвертый гол в ворота ростовской команды на 84-й минуте.