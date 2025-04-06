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В домашней игре ФК «Ростов» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:3

В домашней игре ФК «Ростов» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:3
В домашней игре ФК «Ростов» потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3.Первая половина матча прошла в интенсивной борьбе, но голов забито не было.

В нескольких моментах потребовалась помощь врачей. В составе ростовчан травму получил Мохаммад Мохеби, которого на 29-й минуте заменил Егор Голенков.

Под конец первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве. Алексей Сутормин был удален с поля за красную карточку. Изначально судья Владимир Москалев выписал 31-летнему игроку «Ростова» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил его.

На 65-й минуте «Спартак» открыл счет, когда Наиль Умяров забил гол после углового удара, исполненного Эсекьелем Барко. Спустя три минуты Кристофер Мартинс увеличил отрыв гостей благодаря случайному рикошету. Окончательный счет на 88-й минуте установил Барко.

ФК «Ростов», набрав 33 очка, продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице
Фото: Соцсети ФК Ростов
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