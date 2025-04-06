В домашней игре ФК «Ростов» потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:3

Фото: Соцсети ФК Ростов

В домашней игре ФК «Ростов» потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3.Первая половина матча прошла в интенсивной борьбе, но голов забито не было.В нескольких моментах потребовалась помощь врачей. В составе ростовчан травму получил Мохаммад Мохеби, которого на 29-й минуте заменил Егор Голенков.Под конец первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве. Алексей Сутормин был удален с поля за красную карточку. Изначально судья Владимир Москалев выписал 31-летнему игроку «Ростова» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил его.На 65-й минуте «Спартак» открыл счет, когда Наиль Умяров забил гол после углового удара, исполненного Эсекьелем Барко. Спустя три минуты Кристофер Мартинс увеличил отрыв гостей благодаря случайному рикошету. Окончательный счет на 88-й минуте установил Барко.ФК «Ростов», набрав 33 очка, продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице