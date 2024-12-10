Главный тренер «Ростова» заявил, что пошлет футболистов, если они будут жаловаться на переезды

Фото: ФК Ростов

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сообщил, что игроки команды не выражали недовольство длительными переездами по территории России в первой половине сезона. Однако, если кто-то из них всё же выскажет претензии, то их ожидает жёсткий ответ.- Они понимают, что если кто-то из них лично подойдёт ко мне с жалобами, то они будут отправлены далеко и надолго. Ответ будет примерно таким: если я в свои 55 лет справляюсь с этим, то почему они в 25 не могут? — резко отреагировал Валерий Карпин.Стоит отметить, что воздушное сообщение с аэропортом Ростова было прервано ещё в 2022 году. В результате футболисты вынуждены добираться на гостевые матчи на поезде или автобусе.Ранее Карпин сообщил, что из-за трудностей с поездками сорвались шесть трансферов.