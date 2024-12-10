Главный тренер «Ростова» заявил, что пошлет футболистов, если они будут жаловаться на переезды
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сообщил, что игроки команды не выражали недовольство длительными переездами по территории России в первой половине сезона. Однако, если кто-то из них всё же выскажет претензии, то их ожидает жёсткий ответ.
- Они понимают, что если кто-то из них лично подойдёт ко мне с жалобами, то они будут отправлены далеко и надолго. Ответ будет примерно таким: если я в свои 55 лет справляюсь с этим, то почему они в 25 не могут? — резко отреагировал Валерий Карпин.
Стоит отметить, что воздушное сообщение с аэропортом Ростова было прервано ещё в 2022 году. В результате футболисты вынуждены добираться на гостевые матчи на поезде или автобусе.
Ранее Карпин сообщил, что из-за трудностей с поездками сорвались шесть трансферов.