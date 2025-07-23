В Минприроды Ростовской области подтвердили массовый мор рыбы в реке Меловой

Фото: Donday

В Министерстве природных ресурсов Ростовской области сообщили о зафиксированном случае массовой гибели рыбы в реке Меловой. Информация об этом была размещена на официальных страницах министерства в социальных сетях.Следует отметить, что ранее портал DonDay сообщал об этой проблеме. В редакцию портала обратился Александр, житель Чертковского района. По его словам, первые признаки бедствия в реке Меловой наблюдались еще 20 июля. В то время рыба, испытывая кислородное голодание, держалась у поверхности воды, пытаясь выжить. Однако уже 22 июля Александр обнаружил множество погибших особей.Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехали специалисты Минприроды. В ходе проверки информация о наличии мертвой рыбы в реке подтвердилась. Видимых следов загрязнения реки Меловой обнаружено не было. Тем не менее для установления точных причин гибели водных обитателей были взяты пробы воды и образцы рыбы для проведения лабораторных исследований.