За сутки в Ростовской области потушили 14 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за 22 июля потушили 14 пожаров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.Спасатели потушили девять техногенных возгораний и спасли двух человек. Также пожарные ликвидировали пять загораний сухой растительности.Всего на вызовы выезжали 236 специалистов на 59 единицах техники.Подчеркнем, что 23 июля в Ростовской области действует режим чрезвычайной пожароопасности четвертого и пятого классов. В зоне риска - часть юго-восточных районов и Приазовье. Спасатели рекомендуют не сжигать мусор и не разводить костры.