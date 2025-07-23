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За сутки в Ростовской области потушили 14 пожаров

За сутки в Ростовской области потушили 14 пожаров
В Ростовской области за 22 июля потушили 14 пожаров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Спасатели потушили девять техногенных возгораний и спасли двух человек. Также пожарные ликвидировали пять загораний сухой растительности.

Всего на вызовы выезжали 236 специалистов на 59 единицах техники.

Подчеркнем, что 23 июля в Ростовской области действует режим чрезвычайной пожароопасности четвертого и пятого классов. В зоне риска - часть юго-восточных районов и Приазовье. Спасатели рекомендуют не сжигать мусор и не разводить костры.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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