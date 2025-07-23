При капремонте Донской публичной библиотеки планируют сохранить материал и стиль фасада

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При капремонте Донской публичной библиотеки в Ростове-на-Дону планируют сохранить материал, стиль и цветовую гамму фасада. Информация появилась на сайте регионального правительства.На сайте библиотеки проводился опрос среди пользователей о проекте капитального ремонта. По итогам голосования были внесены изменения в проектную документацию.По данным правительства, для сохранения оригинального облика здания фасад облицуют туфом из того же карьера. Зазоры между плитами будут минимальными. Элементы закрепят с помощью системы скрытого монтажа, что позволит оставить видимость камня.Укрепления узлов также оптимизируют, чтобы сохранить форму оконных проёмов. Жители города хотят сохранить существующую расстекловку окон. Это учтут при корректировке проекта.Облицовка чаш фонтана будет выполнена из акрила, но исходный цвет сохранится.В кинозале установят акустические панели BELNER classic, покрытые под натуральное дерево.В конце марта разгорелся скандал из-за ремонта здания. Власти обнародовали проектно-сметную документацию на реставрацию здания, которая оценивается в более чем 2 миллиарда рублей. Проект предусматривал полное снятие облицовки, что вызвало недовольство градозащитников. Они опасаются, что такой подход может утратить аутентичность исторического здания.