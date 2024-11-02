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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин утратил надежду на лидерство в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин утратил надежду на лидерство в РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, по-видимому, утратил надежду на то, чтобы его команда станет лидером Российской Премьер-лиги. Это подтверждается видео, которое было опубликовано в социальных сетях клуба после матча с московским «Динамо».

На этом видео Валерий Карпин, тренер футбольного клуба «Ростов», поздравляет московского футболиста с успешным выступлением его команды. Игрок в ответ похлопал тренера по плечу и тоже поздравил его с голом в ворота соперника. Однако реакция Карпина была не столь однозначной.

- Нам-то чего, вам же надо, вы же боритесь, — сказал Валерий Карпин.

Эта фраза вызвала недовольство у болельщиков, которые посчитали, что главный тренер «Ростова» перестал бороться за успех.

Матч между «Ростовом» и «Динамо» состоялся 1 ноября в Москве и завершился со счётом 1:1. «Ростов» остаётся аутсайдером с начала сентября. Уже в восьмой игре подряд команда не может добиться желанной победы.

По итогам 14-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» поднялся на одну строчку вверх, заняв 8-е место в турнирной таблице из 16 команд. Такая ситуация не могла не расстроить Валерия Карпина и он вероятно опустил руки.
Фото: ФК Ростов
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