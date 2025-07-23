Первый случай заражения КГЛ зафиксировали в Ростове

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В Ростове-на-Дону зарегистрирован первый случай инфицирования крымской геморрагической лихорадкой, о чем проинформировали в территориальном управлении Роспотребнадзора.Следует отметить, что к текущему моменту факты заражения КГЛ установлены в пределах 11 муниципалитетов Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Дубовский, Песчанокопский, Красносулинский, Мартыновский, Мясниковский, Сальский, Зимовниковский, Семикаракорский и Октябрьский районы.Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) представляет собой серьезную угрозу ввиду высокой смертности. Заболевание характеризуется резким дебютом с подъемом температуры, сильной интоксикацией и геморрагическим синдромом, выражающимся в кровотечениях из различных органов.Еще одно опасное заболевание – лихорадка Ку – зафиксировано у жителей Сальского, Песчанокопского, Ремонтненского и Дубовского районов. Случаи заражения болезнью Лайма (иксодовым клещевым боррелиозом) зарегистрированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, а также в Морозовском районе.Согласно информации ведомства, инфицирование происходило преимущественно через укусы клещей и при контакте с зараженными животными во время ухода за ними.Важно подчеркнуть, что Ку-лихорадка – это бактериальная инфекция, оказывающая воздействие на многие внутренние органы. Болезнь манифестирует внезапным повышением температуры тела, интенсивными головными болями, ознобом, болями в суставах и мышцах, а в ряде случаев и тошнотой с рвотой.