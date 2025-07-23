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В больнице скончалась 74-летняя пассажирка массового ДТП в Ростовской области

В больнице скончалась 74-летняя пассажирка массового ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в массовом ДТП погиб еще один человек. Происшествие случилось на трассе Новочеркасск-Каменоломни 21 июля.

По предварительной информации, водитель легковушки «Лады Весты» решил обогнать впереди едущую машину и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком «Рено», а после отлетел к автомобилю «Нива».

Вследствие аварии пассажир «Лады Весты» погиб в карете скорой помощи, а остальных пяти участников происшествия доставили в медицинское учреждение.

Также в региональном ГАИ сообщили, что в течении суток после ДТП скончалась 74-летняя пассажирка «Нивы».
Фото: Госавтоинспекция РО
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