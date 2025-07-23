В больнице скончалась 74-летняя пассажирка массового ДТП в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в массовом ДТП погиб еще один человек. Происшествие случилось на трассе Новочеркасск-Каменоломни 21 июля.По предварительной информации, водитель легковушки «Лады Весты» решил обогнать впереди едущую машину и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком «Рено», а после отлетел к автомобилю «Нива».Вследствие аварии пассажир «Лады Весты» погиб в карете скорой помощи, а остальных пяти участников происшествия доставили в медицинское учреждение.Также в региональном ГАИ сообщили, что в течении суток после ДТП скончалась 74-летняя пассажирка «Нивы».