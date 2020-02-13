Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Астраханочку»



Донские гандболистки одержали победу над «Астраханочкой». Встреча команд состоялась 14 февраля в Астрахани в рамках очередного тура Суперлиги Париматч-2019/2020.



В первом тайме оба клуба показали примерно равную борьбу. Счет был 2:2 уже к пятой минуте. Вперед «Ростов-Дон» вывела правая крайняя Марина Судакова, проведя результативную контратаку. При этом «Астраханочка» не сильно отставала от дончанок, и к середине игры показатели команд не очень различались – 13:15.



В начале второго тайма левая крайняя Кристина Кожокарь закинула мяч в пустые ворота, увеличив счет «Ростов-Дона». В дальнейшем игра развивалась напряженно. За 15 минут до конца игры дончанки начали уверенно лидировать – 18:23. «Астраханочка» к финалу стала упорней отыгрывать счет. Однако ростовские красавицы не сдавались и привели свою команду к победе – 30:32.



После отличной игры донской клуб отправился домой. 22 февраля на домашнем поле они встретятся с французским «Мецом».