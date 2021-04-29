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Футболист ФК «Ростов» стал отцом

Футболист ФК «Ростов» стал отцом
Защитник ФК «Ростов» Хайтам Алеесами стал отцом. На днях у 30-летнего футболиста и его супруги Салюи родился сын. Пока Хайтам играет за донскую команду, его жена и новорожденный малыш находятся в Норвегии.

Радостный момент с новоиспеченным отцом разделили главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин и коллеги.

Хайтам Алеесами пополнил ФК «Ростов» в октябре 2020 года. С тех пор он сыграл в десяти матчах, но не забил ни одного гола. Параллельно футболист является защитником сборной Норвегии.


Фото: Хайтам Алеесами с супругой Салюи.

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