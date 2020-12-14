Экс-нападающий ФК «Ростов» стал отцом

Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов стал отцом. Его супруга Омина 16 декабря родила сына.Как счастливые родители назвали первенца, пока не известно. Не публикует футболист и фотографий новорожденного с новоиспеченной мамой. Радостную новость болельщикам «желто-синих» сообщили в официальном сообществе клуба.Элдор Шомуродов женился 28 декабря 2019 года. Избранницей тогда еще 24-летнего форварда стала девушка по имени Омина. Из какой она семьи и чем занимается, остается секретом. Спортсмен предпочитает не рассказывать о личной жизни общественности.Элдор Шомуродов играл за «Ростов» с 2017-го по 2020 год. Своего лучшего нападающего «желто-синие» продали итальянскому клубу Дженоа в октябре текущего года. Трансфер футболиста оценили в 9 миллионов евро. За новую команду Элдор уже провел шесть матчей и забил один гол.