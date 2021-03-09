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Хайтам Алеесами из ФК «Ростов» стал лучшим игроком в матче с «Сочи»

Хайтам Алеесами из ФК «Ростов» стал лучшим игроком в матче с «Сочи»
Лучшим игроком в матче ФК «Ростов» - «Сочи» стал защитник донской команды Хайтам Алеесами. Спортсмен получил 4,5 балла из 5 по итогам зрительского голосования. Матч состоялся 6 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ростов Арена».

29-летний спортсмен занимается футболом более 10 лет. В 2011 году был удостоен звания «Лучшего молодого игрока года во второй лиге». С 2015 года входит в состав национальной сборной Швеции. В сезоне-2014/2015 стал обладателем Кубка Швеции в составе одного из местных клубов.

Хайтам Алеесами подписал контракт с «Ростовом» в октябре 2020 года. Договор рассчитан на один сезон с возможностью продления.

Теги: ФК Ростов

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