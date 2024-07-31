ФК «СКА Ростов» представил нового полузащитника

Фото: СКА Ростов

В ФК «СКА Ростов» новый полузащитник. Об этом рассказали в социальных сетях клуба 27 июля.Александр Злобин — выпускник академии «Локомотива». На профессиональном уровне он играл за ФК «Рязань» и «Металлург Видное». В его послужном списке есть опыт выступлений в ФНЛ-2. В прошлом сезоне Winline Медиалиги он играл за ФК «Матч ТВ».Отметим, что в ФК «СКА Ростов» появился новый тренер — Юрий Жирков. Под его руководством «армейцы» будут готовиться к футбольному сезону 2024/2025.