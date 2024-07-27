Фото: ФК СКА Ростов

Новым тренером ФК «СКА Ростов» назначен Юрий Жирков. Эту новость руководство клуба сообщило 26 июля в социальных сетях.40-летний тренер будет работать с командой в течение всего футбольного сезона – 2024/2025. Юрий Жирков — опытный специалист, который может поделиться своими знаниями и навыками с молодыми футболистами.Юрий Жирков достиг больших успехов в своей карьере. Он пять раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. В составе национальной сборной России он завоевал бронзу на Евро-2008.В феврале 2023 года Юрий Жирков завершил свою профессиональную футбольную карьеру.