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Новым тренером ФК «СКА Ростов» назначен Юрий Жирков

Новым тренером ФК «СКА Ростов» назначен Юрий Жирков
Новым тренером ФК «СКА Ростов» назначен Юрий Жирков. Эту новость руководство клуба сообщило 26 июля в социальных сетях.

40-летний тренер будет работать с командой в течение всего футбольного сезона – 2024/2025. Юрий Жирков — опытный специалист, который может поделиться своими знаниями и навыками с молодыми футболистами.

Юрий Жирков достиг больших успехов в своей карьере. Он пять раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. В составе национальной сборной России он завоевал бронзу на Евро-2008.

В феврале 2023 года Юрий Жирков завершил свою профессиональную футбольную карьеру.
Фото: ФК СКА Ростов
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