Фото: Соцсети ФК Ростов

Двое игроков ФК «Ростов» проведут новый футбольный сезон в других клубах. Информацию разместили в социальных сетях клуба «желто-синих».Как сообщает пресс-служба ярославского «Шинника», клуб решил продлить аренду полузащитника Данилы Сухомлинова еще на один год. 21-летний спортсмен стал частью состава «черно-синих» в футбольном сезоне – 2022/2023. В минувшем сезоне футболист провел в команде 18 матчей, в которых забил 1 гол.ФК «Оренбург» также продлил аренду с 21-летним футболистом Данилой Прохиным на футбольный сезон – 2024/2025.Отметим, что пока футболисты находятся в распоряжении «Ростова». У Данилы Сухомлинова соглашение рассчитано до 2025 года, а у Данила Прохина – до 2026-го.