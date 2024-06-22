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Двое игроков ФК «Ростов» проведут новый футбольный сезон в других клубах

Двое игроков ФК «Ростов» проведут новый футбольный сезон в других клубах
Двое игроков ФК «Ростов» проведут новый футбольный сезон в других клубах. Информацию разместили в социальных сетях клуба «желто-синих».

Как сообщает пресс-служба ярославского «Шинника», клуб решил продлить аренду полузащитника Данилы Сухомлинова еще на один год. 21-летний спортсмен стал частью состава «черно-синих» в футбольном сезоне – 2022/2023. В минувшем сезоне футболист провел в команде 18 матчей, в которых забил 1 гол.

ФК «Оренбург» также продлил аренду с 21-летним футболистом Данилой Прохиным на футбольный сезон – 2024/2025.

Отметим, что пока футболисты находятся в распоряжении «Ростова». У Данилы Сухомлинова соглашение рассчитано до 2025 года, а у Данила Прохина – до 2026-го.
Фото: Соцсети ФК Ростов
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