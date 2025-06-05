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ФК «Ростов» рассматривает двух футболистов на линию защиты

ФК «Ростов» рассматривает двух футболистов на линию защиты
Футбольный клуб «Ростов» находится в поиске нового защитника. Об этом стало известно от источника «РБ Спорт».

После того как команду покинул Николай Комличенко, занимавший позицию капитана, клубу требуется новый игрок обороны. На эту роль рассматриваются два кандидата. Один из них — Дмитрий Чистяков, который недавно стал свободным агентом. Другой — Станислав Магкеев, который может присоединиться к команде на правах свободного агента.

Официальной информации от «Ростова» по этому вопросу пока не поступало.
Фото: ФК Ростов
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