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Экс-игрок «Ростова» Николай Комличенко пройдёт медосмотр в «Локомотиве»

Экс-игрок «Ростова» Николай Комличенко пройдёт медосмотр в «Локомотиве»
Бывший капитан «Ростова» Николай Комличенко пройдёт медицинское обследование в «Локомотиве». По информации от «СЭ», это произойдёт уже на текущей неделе.

Есть все основания полагать, что соглашение между Комличенко и «Локомотивом» будет заключено до 9 июня.

Напомним, что 1 июня после финального матча Кубка России форвард объявил о своём уходе из «Ростова», не предоставив подробностей о новом месте работы.

1 июня 2021 года Комличенко перешёл в «Ростов» на правах аренды. За время своего пребывания в команде он стал ключевым игроком и значительно увеличил свою трансферную стоимость. После ухода Глебова в начале 2025 года Комличенко был назначен капитаном команды.
Фото: ФК Ростов
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