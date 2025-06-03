Экс-игрок «Ростова» Николай Комличенко пройдёт медосмотр в «Локомотиве»
Бывший капитан «Ростова» Николай Комличенко пройдёт медицинское обследование в «Локомотиве». По информации от «СЭ», это произойдёт уже на текущей неделе.
Есть все основания полагать, что соглашение между Комличенко и «Локомотивом» будет заключено до 9 июня.
Напомним, что 1 июня после финального матча Кубка России форвард объявил о своём уходе из «Ростова», не предоставив подробностей о новом месте работы.
1 июня 2021 года Комличенко перешёл в «Ростов» на правах аренды. За время своего пребывания в команде он стал ключевым игроком и значительно увеличил свою трансферную стоимость. После ухода Глебова в начале 2025 года Комличенко был назначен капитаном команды.