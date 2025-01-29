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ФК «Ростов» не согласен продать «Динамо» капитана команды Данила Глебова

ФК «Ростов» не согласен продать «Динамо» капитана команды Данила Глебова
Представители ФК «Ростов» не намерены продавать полузащитника Данила Глебова в «Динамо» за 8 миллионов евро. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире телеканала «Это футбол, брат!».

По словам агента, «Ростов» требует за своего 25-летнего капитана 10 миллионов евро одним платежом. Это более одного миллиарда рублей в национальной валюте. Поэтому отказ «Динамо» от сделки был ожидаем.

- Сделка не состоится. «Ростов» и «Динамо» по-разному оценивают стоимость Глебова. Для «Ростова» это ключевой игрок, а для «Динамо» — один из футболистов, который приходит в состав, — отметил Тимур Гурцкая.

На данный момент ни один из клубов не дал официальных комментариев по этому вопросу.

В этом сезоне Данил Глебов провёл за «жёлто-синих» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Фото: ФК Ростов
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