ФК «Ростов» не согласен продать «Динамо» капитана команды Данила Глебова

Фото: ФК Ростов

Представители ФК «Ростов» не намерены продавать полузащитника Данила Глебова в «Динамо» за 8 миллионов евро. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире телеканала «Это футбол, брат!».По словам агента, «Ростов» требует за своего 25-летнего капитана 10 миллионов евро одним платежом. Это более одного миллиарда рублей в национальной валюте. Поэтому отказ «Динамо» от сделки был ожидаем.- Сделка не состоится. «Ростов» и «Динамо» по-разному оценивают стоимость Глебова. Для «Ростова» это ключевой игрок, а для «Динамо» — один из футболистов, который приходит в состав, — отметил Тимур Гурцкая.На данный момент ни один из клубов не дал официальных комментариев по этому вопросу.В этом сезоне Данил Глебов провёл за «жёлто-синих» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.