Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:2

ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:2
Шестой матч Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 состоялся 25 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 3:2.

На 10-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил первый гол сопернику. Через три минуты полузащитник «желто-синих» Роналдо сравнял счет.

Во втором тайме московский защитник Илья Самошников на 37-й минуте забил второй мяч в ворота «Ростова», а на 46-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество «Локомотива», забив третий гол.

В дополнительное время Роналдо забил гол, но это не помогло «желто-синим» одержать победу.

После этой победы «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, а команда «Ростов» находится на восьмом месте.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.