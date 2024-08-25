ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:2

Фото: ФК «Ростов»

Шестой матч Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 состоялся 25 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 3:2.На 10-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил первый гол сопернику. Через три минуты полузащитник «желто-синих» Роналдо сравнял счет.Во втором тайме московский защитник Илья Самошников на 37-й минуте забил второй мяч в ворота «Ростова», а на 46-й минуте защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество «Локомотива», забив третий гол.В дополнительное время Роналдо забил гол, но это не помогло «желто-синим» одержать победу.После этой победы «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, а команда «Ростов» находится на восьмом месте.