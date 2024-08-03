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ФК «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 5:0

ФК «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 5:0
В третьем туре Российской премьер-лиги «Зенит» одержал уверенную победу над «Ростовом» со счетом 5:0. Этот матч состоялся 3 августа на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Первый гол в ворота «желто-синих» на 19-й минуте забил Педро. Вскоре хозяева поля снова отличились: Максим Глушаков забил второй гол. А к 32-й Матео Кассьерра отправил третий мяч в ворота «Ростова». Глушенков оформил дубль. Таким образом, первый тайм закончился со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

Во втором тайме стало ясно, что «Ростов» позорно проиграл матч. На 68-й минуте гол «желто-синим» забил Максим Глушаков.

В турнирной таблице чемпионата России донской клуб находится на пятом месте.
Фото: ФК «Ростов»
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