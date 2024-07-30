ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:0 в первом туре Кубка России

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:0. Матч прошел в рамках первого тура Кубка России сезона-2024/2025.Команды встретились в Москве на стадионе «РЖД Арена» 30 июля. Единственный мяч забил нападающий «железнодорожников» Вадим Раков. На 78-й минуте после подачи в штрафную мяч отрекошетил от защитников «желто-синих», попав в ноги форварду «Локомотива». Футболист пробил в угол без шансов для вратаря «Ростова».Это поражение стало первым для донского клуба в этом сезоне. Следующая игра «Ростова» пройдет в Санкт-Петербурге против «Зенита» 3 августа. Команды встретятся в рамках Российской Премьер-Лиги.