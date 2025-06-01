ФК «Ростов» уступил ЦСКА серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России

Фото: соцсети ФК Ростов

В столице на стадионе «Лужники» завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона 2024/2025, где за главный приз соревновались «Ростов» и московский ЦСКА. Судейской бригадой руководил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.Стоит отметить, что уже на девятой минуте встречи полузащитник армейцев Иван Обляков мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счёт. Однако, после просмотра VAR, главный арбитр Левников отменил взятие ворот из-за положения вне игры у защитника Мойзеса.Основное время матча завершилось без забитых голов. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. Решающий удар в серии реализовал защитник армейцев Милан Гаич.В итоге, ФК «Ростов» проиграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 3:4.Важно упомянуть, что эта победа в Кубке России стала для ЦСКА девятой в истории клуба.