ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» в серии пенальти

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоялась в 19:00 на домашнем стадионе «Ростов Арена». Результаты матча появились в соцсетях желто-синих 23 октября.Полузащитник столичного «Локомотива» открыл счет на 17-й минуте. Однако ответ ростовчан не заставил долго ждать – спустя две минуты счет сравнял игрок «Ростова» Иван Комаров. Всю игру желто-синие упорно бились за победу но проиграли в серии пенальти.В ней команды нанесли по десять ударов. Железнодорожники оказались впереди со счетом 7:8.Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице группы В (17 очков). ФК «Ростов» на второй строчке (11 очков).