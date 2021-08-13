Валерий Карпин взял в сборную России двух футболистов ФК «Ростов»

Бывший тренер «желто-синих» взял в команду национальной сборной двух футболистов «Ростова». Это вратарь Сергей Песьяков и центральный защитник Максим Осипенко. Информация об этом появилась 16 августа в соцсетях донского клуба.Песьяков уже выступал за сборную. Он был в расширенном списке игроков в матчах с Сан-Марино и Кипром в 2019 году. В Ростов его взяли сначала на правах аренды в 2014-м, а уже через три года он стал основным игроком клуба.Осипенко предлагают поиграть за страну впервые. Предстоящий международный турнир будет для него дебютом, что довольно удивительно. Напомним, что этот парень - действующий капитан «Ростова».Обоих Карпин успел потренировать, будучи тренером «желто-синих». Однако, получится ли у игроков совмещать тренировки в национальной сборной с тренировками и матчами «Ростова», неизвестно. Фанатам донского клуба остаётся лишь надеяться, что игроки не повторят судьбу их бывшего, а теперь и нынешнего тренера.