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Донской клуб «Чайка» подпишет контракт с полузащитником «Енисея»

Донской клуб «Чайка» подпишет контракт с полузащитником «Енисея»
В клуб «Чайка» из Ростовской области собирается перейти новый игрок. Команда вскоре подпишет контракт с 26-летним полузащитником Константином Савичевым.

Сейчас у спортсмена всё ещё действует соглашение с красноярским «Енисеем», однако он уходит из команды по семейным обстоятельствам. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Константин является воспитанником «Спартака». Затем выступал за «Анжи» из Махачкалы, которым тогда руководил нынешний тренер «Чайки».

В минувшем сезоне Савичев принял участие в 27 матчах, забив пять мячей.

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