Донской клуб «Чайка» подпишет контракт с полузащитником «Енисея»

В клуб «Чайка» из Ростовской области собирается перейти новый игрок. Команда вскоре подпишет контракт с 26-летним полузащитником Константином Савичевым.Сейчас у спортсмена всё ещё действует соглашение с красноярским «Енисеем», однако он уходит из команды по семейным обстоятельствам. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Константин является воспитанником «Спартака». Затем выступал за «Анжи» из Махачкалы, которым тогда руководил нынешний тренер «Чайки».В минувшем сезоне Савичев принял участие в 27 матчах, забив пять мячей.