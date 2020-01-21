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ФК «Ростов» продлил контракт с полузащитником Ионовым

ФК «Ростов» продлил контракт с полузащитником Ионовым
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» продлил контракт с командой. Игрок сборной России Алексей Ионов будет и дальше играть за «жёлто-синих». Об этом 22 января сообщили в пресс-службе «Ростова».

В нынешнем сезоне Ионов провёл за донской клуб 19 матчей. На его счету — пять голов и шесть результативных передач. Он выступает за «Ростов» с августа 2017 года. Спортсмен является воспитанником «Зенита». За питерцев он играл с 2007-го по 2012 год. Также был футболистом «Кубани», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА.

Ранее стало известно, что с клубом продлили контракты нападающий Эльдор Шомуродов и полузащитники Данил Глебов и Матиас Норманн.

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