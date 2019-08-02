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С «Ростов Арены» уходит клуб «Чайка»

С «Ростов Арены» уходит клуб «Чайка»
ФК «Чайка» уходит с «Ростов Арены». Клуб намерен организовать стадион в родном селе Песчаноковпском. Поле должно соответствовать требованиям ФНЛ. Об этом рассказал исполнитель директор «Чайки».

Он сообщил «Матч ТВ», что матчи на «Ростов Арене» обходятся порядка 5 миллионов рублей. Только аренда самого стадиона стоит больше 2 миллионов. Остальные средства идут на обеспечение безопасности, оплату работы стюардов и так далее. Так как бюджет клуба по рамкам ФНЛ небольшой, «Чайка» планирует вернуться в село Песчанокопское. Администрация ФК планирует чередовать игры на «Ростов Арене» и в Песчанокопском. Там они 25 августа сыграют с ивановским «Текстильщиком».

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