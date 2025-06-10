Бывший игрок «Ростова» Николай Комличенко рассказал, почему перешел в «Локомотив»

Фото: ФК Ростов

Николай Комличенко, ранее выступавший в роли капитана ФК «Ростов», поделился мотивами своего решения о переходе в «Локомотив». Информация о его присоединении к московскому клубу стала известна утром 10 июня, когда был подписан трехлетний контракт.По данным спортивного издания «СЭ», у бывшего форварда «желто-синих» рассматривались разные варианты продолжения карьеры. Однако, предложение от «Спартака» поступило с опозданием, что и склонило чашу весов в пользу «Локомотива».Футболист подчеркнул, что его выбор в пользу «Локомотива» был обусловлен целым рядом факторов.Он отметил престижность и богатую историю клуба, а также его стремление к высоким достижениям. Важную роль сыграла заинтересованность главного тренера и руководства команды, что стало для него приятным сюрпризом. Комличенко также упомянул удобство московской логистики и наличие собственного дома в столице, куда они с женой давно планировали вернуться. Наконец, он подчеркнул, что игровое время будет зависеть от его собственной формы и конкурентоспособности.Комличенко также выразил восхищение болельщиками «Локомотива» и атмосферой, царившей на стадионе в Черкизово.Напомним, что 1 июня, сразу после Суперфинала Кубка России, нападающий объявил о своем уходе из «Ростова». Впоследствии стало известно о прохождении им медицинского осмотра в «Локомотиве». В настоящий момент переход Комличенко в московский клуб официально подтвержден.Игрок присоединился к «Ростову» на правах аренды 1 июня 2021 года и быстро стал одним из ключевых футболистов команды. В начале 2025 года, после ухода Глебова, он был назначен капитаном. Всего за донской клуб Комличенко провел 130 матчей, забив 35 голов и отдав 25 результативных передач.