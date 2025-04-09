Футболист «Ростова» Николай Комличенко поделился своим мнением о перспективах «Спартака»

Фото: ФК Ростов

Николай Комличенко, игрок «Ростова», выразил своё мнение относительно перспектив «Спартака» на звание чемпиона Российской Премьер-Лиги. Это произошло после того, как «Ростов» проиграл «Спартаку» со счётом 0:3 в матче, который состоялся 6 апреля в Ростове-на-Дону.Несмотря на то, что «Спартак» явно доминировал в игре, Комличенко считает, что команда не заслуживает звания чемпиона.«Я не вижу чемпионского «Спартака». Даже после таких игр нет настроения что-то обсуждать. И, наверное, некорректно с моей стороны что-то говорить, это не наши вопросы», — сказал Комличенко в интервью «РБ Спорт».«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, в то время как «Спартак» — второе.