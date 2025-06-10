Экс-капитан «Ростова» будет играть за московский «Локомотив»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший капитан «Ростова» Николай Комличенко присоединился к московскому «Локомотиву». Об этом сообщили в соцсетях донского клуба.1 июня, после Суперфинала Кубка России, футболист объявил об уходе из «Ростова». Позже стало известно, что он прошел медосмотр в «Локомотиве». Теперь Николай Комличенко стал игроком московского клуба.Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды с 1 июня 2021 года. За это время он стал ключевым игроком команды, а в начале 2023 года, после ухода Глебова, был назначен капитаном.