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Экс-капитан «Ростова» будет играть за московский «Локомотив»

Экс-капитан «Ростова» будет играть за московский «Локомотив»
Бывший капитан «Ростова» Николай Комличенко присоединился к московскому «Локомотиву». Об этом сообщили в соцсетях донского клуба.

1 июня, после Суперфинала Кубка России, футболист объявил об уходе из «Ростова». Позже стало известно, что он прошел медосмотр в «Локомотиве». Теперь Николай Комличенко стал игроком московского клуба.

Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды с 1 июня 2021 года. За это время он стал ключевым игроком команды, а в начале 2023 года, после ухода Глебова, был назначен капитаном.
Фото: ФК «Ростов»
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