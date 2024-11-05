Футболист Николай Комличенко отметил, что игроки команды «Ростов» далеки от своей лучшей формы

Фото: ФК Ростов

Игрок "Ростова" Николай Комличенко назвал еще одну причину поражений команды. Нападающий подчеркнул, что все футболисты далеки от своей оптимальной формы. Чтобы команда заиграла, как раньше, необходима победа.— Просто все находятся не в самой лучшей физической готовности. Когда игроки достигнут оптимального состояния, придет стабильность, — рассказал Николай Комличенко в беседе с «РБ Спорт».Стоит отметить, что уже многие высказались о «кризисе» в донском клубе. Некоторые эксперты считают, что проблема связана с высокой занятостью главного тренера Валерия Карпина, который совмещает работу в двух командах. Другие видят причину в неопытности новичков, пополнивших состав «желто-синих» в сезоне-2024/25.Так или иначе, но «Ростов» продолжает оставаться среди аутсайдеров. За восемь игр не одержано ни одной победы, однако это не изменило положение клуба — он расположился на 10-й строчке турнирной Российской Премьер-Лиги.