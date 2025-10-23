Новости
БК "БАРС-РГЭУ" в очередной раз проиграл в матче чемпионата России

БК «БАРС-РГЭУ» в очередной раз проиграл в матче чемпионата России. Матч с ЦСКА-2 состоялся 22 октября в Москве.

Ростовчане предыдущие четыре игры сезона-2025/26 терпели неудачи. Складывалось впечатление, что донская команда потеряла веру в себя. В начале игры с москвичами «БАРСы» дали себя обыграть. Такая ситуация сложилась в других четвертях.

Итогом стал счет 74:101. Пока донская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Суперлиги.
Фото: БК БАРС
