С ТАНТК им. Бериева московский институт требует взыскать более 6,8 млн рублей

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева стал объектом судебного иска от московского института, требующего выплаты свыше 6,8 млн рублей. Информация об этом разбирательстве зафиксирована в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.Предметом спора является контракт между ТАНТК им. Бериева и московским АО "ГосНИИП". В июле предыдущего года таганрогское предприятие приобрело у столичного института определенное количество продукции, включая два экземпляра ПП-73Е и изделие ЭП-824. Общая стоимость заказа составила 13,7 млн рублей. Авиазавод в Таганроге внес предоплату, после чего товар был доставлен. Однако полный расчет за поставку так и не был произведен.В мае текущего года московская организация направила претензию таганрогскому заводу, но не получила на нее ответа. В результате ГосНИИП был вынужден обратиться в суд с иском против ТАНТК им. Бериева.Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение о взыскании с таганрогского авиационного комплекса 6,8 млн рублей, а также неустойки в размере 1,2 млн рублей за период с 12 ноября 2024 года по 1 октября 2025 года.В ходе судебного процесса ТАНТК ходатайствовал о снижении размера пени, однако арбитражный суд отклонил данное ходатайство.