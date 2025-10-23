- Удачно отскочила шайба — быстро сориентировался. Нужно всегда играть до конца, - прокомментировал момент Еор Корбита.

Фото: ХК «Ростов»

Шайба хоккеиста «Ростова» попала в рейтинг 10 голов недели ВХЛ. Топ опубликовали в соцсетях ВХЛ.На днях у ростовчан состоялась игра со «Звездой» из Москвы. В матче южанам не удалось одержать победу. Но эта встреча запомнилась эффектным голом Егора Корбита из «Ростова». Он забил шайбу за считанные минуты до конца второго периода.В тот момент основная часть хоккеистов находилась у ворот «Звезды». Вратарь соперников смог отразить атаку донской команды. Он встал по центру ворот. Неожиданно отлетевшую шайбу перехватил Егор Корбит и забросил ее в боковую часть сетки. Этот маневр был сделан в падении.Таким образом гол оказался на четвертом месте в рейтинге.