Шайба хоккеиста «Ростова» попала в рейтинг 10 голов недели ВХЛ

Шайба хоккеиста «Ростова» попала в рейтинг 10 голов недели ВХЛ. Топ опубликовали в соцсетях ВХЛ.

На днях у ростовчан состоялась игра со «Звездой» из Москвы. В матче южанам не удалось одержать победу. Но эта встреча запомнилась эффектным голом Егора Корбита из «Ростова». Он забил шайбу за считанные минуты до конца второго периода.

В тот момент основная часть хоккеистов находилась у ворот «Звезды». Вратарь соперников смог отразить атаку донской команды. Он встал по центру ворот. Неожиданно отлетевшую шайбу перехватил Егор Корбит и забросил ее в боковую часть сетки. Этот маневр был сделан в падении.

Таким образом гол оказался на четвертом месте в рейтинге.

- Удачно отскочила шайба — быстро сориентировался. Нужно всегда играть до конца, - прокомментировал момент Еор Корбита.
Фото: ХК «Ростов»
