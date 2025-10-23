Шайба хоккеиста «Ростова» попала в рейтинг 10 голов недели ВХЛ
Шайба хоккеиста «Ростова» попала в рейтинг 10 голов недели ВХЛ. Топ опубликовали в соцсетях ВХЛ.
На днях у ростовчан состоялась игра со «Звездой» из Москвы. В матче южанам не удалось одержать победу. Но эта встреча запомнилась эффектным голом Егора Корбита из «Ростова». Он забил шайбу за считанные минуты до конца второго периода.
В тот момент основная часть хоккеистов находилась у ворот «Звезды». Вратарь соперников смог отразить атаку донской команды. Он встал по центру ворот. Неожиданно отлетевшую шайбу перехватил Егор Корбит и забросил ее в боковую часть сетки. Этот маневр был сделан в падении.
Таким образом гол оказался на четвертом месте в рейтинге.