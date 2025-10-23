В Ростовской области в ДТП пострадали двое подростков

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в аварии пострадали двое подростков. Авария произошла 22 октября около 14:40 в хуторе Калинине.По предварительным данным, 29-летний парень на «Хендай Акценте» двигался по улице Школьной, возле дома № 26. При повороте налево он не пропустил мотоцикл, за рулем которого был 14-летний мальчик.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир были доставлены в больницу.По факту ДТП в отношении несовершеннолетнего водителя мотоцикла составили административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Также возбуждено административное расследование по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».