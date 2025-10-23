Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП пострадали двое подростков

В Ростовской области в ДТП пострадали двое подростков
В Ростовской области в аварии пострадали двое подростков. Авария произошла 22 октября около 14:40 в хуторе Калинине.

По предварительным данным, 29-летний парень на «Хендай Акценте» двигался по улице Школьной, возле дома № 26. При повороте налево он не пропустил мотоцикл, за рулем которого был 14-летний мальчик.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир были доставлены в больницу.

По факту ДТП в отношении несовершеннолетнего водителя мотоцикла составили административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Также возбуждено административное расследование по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.