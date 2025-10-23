Будущих учителей в Ростовской области могут обязать сдавать ЕГЭ по своему предмету
Будущих российских учителей, в том числе в Ростовской области могут обязать сдавать ЕГЭ по своему предмету. С инициативой выступило Министерство науки РФ.
По информации ведомства, изменения затронут направление «Педагогическое образование». Теперь будущие студенты этого направления должны будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который планируют преподавать.
Новые правила могут вступить с начала приемной компании 2027 году, если инициатива будет одобрена.