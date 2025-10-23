Будущих учителей в Ростовской области могут обязать сдавать ЕГЭ по своему предмету

Фото: нейросеть

Будущих российских учителей, в том числе в Ростовской области могут обязать сдавать ЕГЭ по своему предмету. С инициативой выступило Министерство науки РФ.По информации ведомства, изменения затронут направление «Педагогическое образование». Теперь будущие студенты этого направления должны будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который планируют преподавать.Новые правила могут вступить с начала приемной компании 2027 году, если инициатива будет одобрена.