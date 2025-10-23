ФК «Ростов» разгромил «Пари НН» со счетом 4:1 и вышел в плей-офф Кубка России

фото: DonDay

Футбольный клуб «Ростов» убедительно завершил групповой раунд Кубка России, одержав крупную победу над «Пари Нижний Новгород». Матч состоялся 22 октября в донской столице на «Ростов Арене» и собрал более 14 тысяч болельщиков.С первых минут встречи хозяева поля захватили инициативу. На 21-й минуте Герман Игнатов, благодаря точной передаче партнера, открыл счет. Ближе к окончанию первого тайма Даниил Шанталий увеличил преимущество ростовчан. В компенсированное время первого тайма гости реализовали пенальти, уменьшив разрыв в счете.Второй тайм начался с быстрого гола. Уже на 48-й минуте Хорен Байрамян забил третий мяч в ворота «Пари НН». В концовке поединка Егор Голенков установил окончательный счет – 4:1.«Ростов» набрал семь очков и занял третье место в группе С.