Фото: ГКУ РО ПСС ВВ ТМ.

В Ростове в районе Зеленого острова едва не утонул рыбак. Историю рассказали в ГКУ РО ПСС ВВ ТМ.Днем 23 октября мужчина вышел порыбачить на лодке, которая не отличалась устойчивостью. Небольшой крен — и рыбак оказался в воде. Ростовчанин начал звать на помощь, поскольку самостоятельно выбраться на сушу он не мог.На место прибыли спасатели, вытащили мужчину из холодной воды и посадили к себе на борт спасательного катера.Рыбак находился в воде недолго. Но из-за холодной температуры воздуха этого хватило, чтобы он получил переохлаждение.Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.