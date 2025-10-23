Новости
В Ростове в районе Зеленого острова едва не утонул рыбак

В Ростове в районе Зеленого острова едва не утонул рыбак. Историю рассказали в ГКУ РО ПСС ВВ ТМ.

Днем 23 октября мужчина вышел порыбачить на лодке, которая не отличалась устойчивостью. Небольшой крен — и рыбак оказался в воде. Ростовчанин начал звать на помощь, поскольку самостоятельно выбраться на сушу он не мог.

На место прибыли спасатели, вытащили мужчину из холодной воды и посадили к себе на борт спасательного катера.

Рыбак находился в воде недолго. Но из-за холодной температуры воздуха этого хватило, чтобы он получил переохлаждение.

Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Фото: ГКУ РО ПСС ВВ ТМ.
