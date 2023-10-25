В центре Ростова из-под земли забил коммунальный фонтан

Фото: DonDay.ru.

В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан. Столб воды высотой в пару этажей появился 25 октября на улице Суворова.Инцидент произошел рядом с домом № 7. Жильцы рассказали, что с утра в трубах раздался странный шум и гул. Выглянув на улицу, горожане обнаружили коммунальную аварию.— Я утром дочку в школу отвозила, и вода уже немного пробивалась сквозь асфальт, — рассказывает жительница одного из домов. — Надеюсь, что после этого нам снова не отключат воду на месяц.Местные жители добавили, что у них зачастую нет то горячей, то холодной воды. Так что к перебоям им не привыкать.На место уже прибыли коммунальщики. Они обещают устранить прорыв в ближайшее время.