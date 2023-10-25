Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова из-под земли забил коммунальный фонтан

В центре Ростова из-под земли забил коммунальный фонтан
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан. Столб воды высотой в пару этажей появился 25 октября на улице Суворова.

Инцидент произошел рядом с домом № 7. Жильцы рассказали, что с утра в трубах раздался странный шум и гул. Выглянув на улицу, горожане обнаружили коммунальную аварию.

— Я утром дочку в школу отвозила, и вода уже немного пробивалась сквозь асфальт, — рассказывает жительница одного из домов. — Надеюсь, что после этого нам снова не отключат воду на месяц.

Местные жители добавили, что у них зачастую нет то горячей, то холодной воды. Так что к перебоям им не привыкать.

На место уже прибыли коммунальщики. Они обещают устранить прорыв в ближайшее время.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.