Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» поборется за Кубок России после разгромного матча с «Пари НН». Игра состоялась 22 октября на Ростов-Арене.Ростовчанам удалось забить четыре гола на протяжении всей встречи. Авторами голами стали Герман Игнатов, Даниил Шанталий, Хорен Байрамян и Егор Голенков. Нижегородцам удалось отыграть лишь один мяч.Донская команда продолжит выступать в пути регионов. "Пари НН" выбыл из борьбы за Кубок России.В случае, если «Ростов» сможет выйти в лидеры пути регионов, его ждет вновь борьба в финале за Кубок России. Уже известны участники-команды четверти финала в пути Российской премьер-лиги (РПЛ).