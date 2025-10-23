Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дело экс-помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области передали в суд

Дело экс-помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области передали в суд
Уголовное дело бывшего помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина передали в суд. Дело Дениса Минина рассматривает Ворошиловский районный суд.

Экс-руководитель СУ СК России по Республике Калмыкия, генерал СКР в отставке Денис Минин был задержан еще 6 июля 2024 года. Он ехал на автомобиле по трассе М-4 «Дон» со своим клиентом, бывшим главой Ленинского районного суда Ростова Алексеем Куделиным. Правоохранители остановили машину посреди дороги и арестовали Минина.

Защитника обвинили по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, взятка была предназначена для одного из высокопоставленных правоохранителей.

Уже больше года Денис Минин находится в СИЗО. Слушание назначено на 24 октября. Ранее заседания неоднократно переносили.
Фото: Деловая Россия.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.