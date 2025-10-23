В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей. Жителей предупредили в ГУ МЧС по региону.По информации синоптиков, непогода ожидается до конца 23 октября, а также в течение 24 октября. Осадки пройдут в отдельных районах области. Специалисты прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду.Из-за непогоды в регионе увеличивается риск возникновения различных происшествий. Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными.