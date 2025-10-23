В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение 25 и 26 октября

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. Об этом проинформировали в региональном ГУ МЧС.Местами в области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, град, а также мощный ветер до 22 метров в секунду. Эти погодные условия продлятся с 25 октября по 26 октября.Из-за ливней возрастает риск возникновения различных ЧП: обрыв воздушных линий связи и электропередачи, отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреждение слабоукрепленных конструкций и другое. В связи с этим жителей просят быть предельно внимательными.Ранее в регионе из-за ухудшения погоды 23 и 24 октября было объявлено штормовое предупреждение.