В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение 25 и 26 октября

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. Об этом проинформировали в региональном ГУ МЧС.

Местами в области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, град, а также мощный ветер до 22 метров в секунду. Эти погодные условия продлятся с 25 октября по 26 октября. 

Из-за ливней возрастает риск возникновения различных ЧП: обрыв воздушных линий связи и электропередачи, отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреждение слабоукрепленных конструкций и другое. В связи с этим жителей просят быть предельно внимательными.

Ранее в регионе из-за ухудшения погоды 23 и 24 октября было объявлено штормовое предупреждение.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
