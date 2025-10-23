Сергей Жигунов отменил встречу в Севастополе из-за семейной трагедии

Фото: соцсети

Известный режиссер и актер из Ростова, Сергей Жигунов, отменил запланированную творческую встречу с поклонниками в Севастополе из-за трагической потери в семье. Об этом он написал в социальных сетях.На мероприятии планировался показ его нового фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», однако Жигунов не смог приехать. В своем заявлении он объяснил отсутствие большой семейной утратой.– В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека. Поэтому, если севастопольцы, пришедшие на премьеру фильма, неправильно поняли мое отсутствие, приношу свои извинения. – рассказал Сергей Жигунов.Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону в актерской семье. В детстве выступал в ростовском театре юного зрителя, позже окончил театральное училище им. Б. Щукина.Настоящую популярность актеру принес сериал «Гардемарины, вперед!», где он сыграл гардемарина Александра Белова. Этот проект сделал его кумиром советских девушек.Еще один успешный проект – сериал «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. Здесь Жигунов исполнил роль музыкального продюсера Максима Шаталина, который остался с тремя детьми после смерти жены. Успех сериала был огромным, а роман главных актеров привлек дополнительное внимание.В начале октября Сергей Жигунов сообщил о завершении съемок сериала «Порода», рассказывающего историю одной семьи из Донбасса на протяжении ста лет. Некоторые сцены снимались в Кумженской роще Ростова-на-Дону.