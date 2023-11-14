«БАРС-РГЭУ» победил дома «Челбаскет» 76:70

Фото: БК БАРС-РГЭУ.

В матче чемпионата России среди команд Суперлиги желто-синие принимали оппонента из Челябинска.В первой четверти была равная борьба – 21:23. Во второй точнее бросали «барсы» - 46:39 к большому перерыву. В третьем отрезке встречи ростовчане увеличили перевес до 16 очков.Казалось, победа в кармане. Но в начале четвертой десятиминутке «Челбаскет» почти полностью «съел» преимущество дончан. Разница в счете составляла всего одно очко, когда Роман Матвеев забил сначала средним броском, а потом и из-за дуги. Эти пять очков стали решающими, «БАРС-РГЭУ» удержал победу – 76:70.По личным показателям лучшими в составе команды хозяев были Александр Голяхов (14 очков) и Алексей Нестеров (13 очков и 12 подборов). У гостей 20 очков набил Дмитрий Якунин.Свой следующий матч «БАРС-РГЭУ» проведёт дома 16 ноября, против «Темп-СУМЗ» из Ревды. В турнирной таблице Суперлиги ростовский клуб на 8 месте из 16.